الأربعاء 4 مارس 2020 أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ البنك المركزي بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم في تعميم صحفي أن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 12 أكتوبر2017. وأضاف المحافظ أن رفع العقوبات شمل 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور. Advertisements ونوه تعميم البنك المركزي إلى أنه قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة من واشنطن بشأن عقوبات السودان (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.