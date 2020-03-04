في هذا التوقيت.. المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور السودان

الأربعاء 4 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يبدأ وفد رفيع المستوى من المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، برئاسة المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو قراندى، زيارة إلى السودان خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري.



ويزور المفوض السامي، خلال وجوده فى السودان، مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بهدف الوقوف ميدانيا على الأوضاع العامة للاجئين والنازحين بدارفور، إلى جانب التعرف على الاحتياجات الإنسانية لدعم مسيرة السلام والاستقرار بدارفور.

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وبحث والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، لدى لقائه بالفاشر اليوم الأربعاء مع وفد مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في دارفور برئاسة نيكولاس ابويا مدير عمليات دارفور، أوجه التنسيق والتعاون لانجاح زيارة المفوض السامي المرتقبة للفاشر.

ورحب والي شمال دارفور المكلف بزيارة المفوض السامي، وقال "إنها تعد فرصة طيبة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض، مؤكدا أهمية الزيارة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي يشهد فيها شمال دارفور الأمن والاستقرار".

ومن جهته، قال مدير عمليات دارفور في مفوضية اللاجئين "إن زيارة المفوض السامي للفاشر هدفها تفقد الأوضاع العامة للاجئين والنازحين بدارفور وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم".. وأشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء مع والي شمال دارفور المكلف وأعضاء حكومته، إلى جانب زيارات ميدانية لمعسكرات النازحين.