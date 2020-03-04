رئيس المفوضية الأفريقية يبحث الانتقال السياسي بالسودان

الأربعاء 4 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الأربعاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان يبحث خلالها سير عملية الانتقال السياسي بالبلاد.



وتستغرق زيارة فكي إلى الخرطوم يومين، يلتقي خلالهما رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

وقالت مصادر دبلوماسية حسب "العين الإخبارية"، إن رئيس المفوضية الأفريقية سيبحث سير عملية الانتقال السياسي والسلام في السودان.

Advertisements

وسيبحث فكي مع المسؤولين السودانيين قضية مثول المطلوبين أمام القضاء، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدولية وتعاون الخرطوم معها.

كان رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد دعا إلى "ضرورة الاستفادة من المصالحة الوطنية التي تمت في بعض الدول واتباعها للمضي بالبلاد إلى الأمام".

وتعهد البرهان، خلال مخاطبته حشدا من قادة الإدارات الأهلية في القصر الرئاسي بالخرطوم، بالتزام القوات المسلحة السودانية بحماية الثورة الشعبية والمدنيين ومساعدة الحكومة التنفيذية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

ويسعى السودان منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في 2019 إلى إعادة مسار العملية السياسية في البلاد إلى المنحى الديمقراطي بعد سنوات من حكم تنظيم الإخوان.