معلومات خطيرة.. نواب في الكونغرس يرفعون ضغط ابن سلمان بعد هذا التهديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد أعضاء في مجلس النواب الامريكي “الكونغرس”، بإلغاء السرية المفروضة على تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول في تركيا، في خطوة تثير قلق الرياض، واتهم الأعضاء الرئيس دونالد ترامب بحظر نشر التقرير بهدف حماية السعودية.

وقاد النائب توم مالينوفسكي حملة المطالبة بنشر التقرير، قال إن “الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (نشر التقرير) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر”، مضيفاً للصحفيين: “ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته”.

انضمت إلى مالينوفسكي خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، التي قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب عن “أسئلة حساسة”، مثل مَن أمر بقتله، وأين تم التخلص من رفاته؟ وأضافت أن “الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جانبه، قال السيناتور رون وايدن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بالكونغرس، إنه سيلجأ إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 قلما يتم استخدامها، وبموجبها يمكن لمجلس الشيوخ نفسه نشر معلومات عن مقتل خاشقجي إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، بحسب وكالة رويترز.

اعتبر وايدن أن الإدارة الأمريكية تمارس “تستراً تاماً وكاملاً” حول مقتل خاشقجي، وقال إن “عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على هذا الفعل الهمجي يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين”.

في حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذو الغالبية الجمهورية على القرار.