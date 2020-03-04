نائب أردوغان: قتل اللاجئين في الحدود اليونانية يكشف القيمة الحقيقية للغرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ما وصفه بـ”المشاهد المخزية”، الواردة من الحدود اليونانية التي كشفت القيمة الحقيقة للغرب، وذلك إثر مقتل لاجئين على الحدود اليونانية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أوقطاي، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” على “تويتر”: “عقلية همجية، تلك التي تطلق الرصاص على المظلومين القادمين إلى أبوابهم، وتغرق قواربهم، وتلقي بالقنابل الغازية على الأطفال المستضعفين”.

وقالت “الأناضول” في تدوينة أخرى، إن الأمن اليوناني قتل مهاجرا وأصاب 5 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة وقوات حرس الحدود اليونانية، أطلقت قنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والبلاستيكي، على المهاجرين الموجودين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين الأراضي التركية واليونانية”.

ولفتت وكالة “الأناضول” إلى أن السلطات الرسمية في ولاية أدرنة التركية، ذلك في بيان، وقالت إن “مقتل المهاجرين سببه ممارسات السلطات اليونانية”، مشيرة إلى أن “البيان أكد أن وفدا تركيا مكونا من 8 برلمانيين أتراك يتقدمهم رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حسن تشاووش أوغلو، زار المنطقة لتفقد أحوال المهاجرين، وكان شاهدا على ما تعرض له المهاجرون”.

وتابع البيان: “النيابة العامة في ولاية أدرنة فتحت تحقيقا حول ما آلت إليه ممارسات السلطات اليونانية”.