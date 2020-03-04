لافروف: روسيا ستقدم الدعم لإيران في مكافحة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستساعد طهران في مكافحة فيروس “كورونا”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب المحادثات: “أعرب الجانب الروسي عن تعازيه بضحايا تفشي الفيروس التاجي “كوفيد – 19″ في إيران واستعداده للمساعدة في مواجهة انتشار هذا الوباء”.

من جانبه، أكد السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، أن طهران طلبت مساعدة من موسكو في مكافحة الفيروس التاجي. سبوتنيك

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