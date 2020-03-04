“فيسبوك” يتخذ قرارا “جريئا” لمكافحة فيروس “كورونا” في كل العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتخذ تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك” قرارا وصف بـ”الجريء”، لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” الجديد في كل العالم.

وكشف “فيسبوك”، وفقا لما نقله موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص عن أنه سيعرض كافة إعلانات منظمة الصحة العالمية، بصورة مجانية لمواجهة كافة المعلومات الخاطئة التي يتم ترويجها بشأن فيروس “كورونا”.

وقال مؤسس “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، إنه يتعهد بحظر وتقييد انتشار كل الأخبار والمنشورات التي تروج لأخبار خاطئة أو مزيفة مرتبطة بفيروس “كورونا”.

وأشار زوكربيرغ إلى أن “فيسبوك” سيظهر في نافذة منبثقة أو بطاقة في أعلى نتائج البحث توجيه بأن ذلك منشور تابع لمنظمة الصحة العالمية أو موقع تابع لهيئة صحية رسمية محلية، وأنها تحصل على دعم إعلاني مجاني، من أجل زيادة تدابير الاستجابة لفيروس “كورونا” الجديد.

كما أوضح مؤسس فيسبوك أنه سيتم اتخاذ تدابير قوية وصارمة لمنع انتشار المعلومات المضللة والخادعة والمزيفة وعدم السماح بانتشار حملات التضليل عبر التطبيق، حتى لا تعرض صحة الناس إلى الخطر.