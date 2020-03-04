الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات إضافية لسوريا بقيمة 170 مليون يورو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سوريا.

أمستردام- سبوتنيك. وأوضح أن المساعدات من بينها 60 مليون يورو للاستجابة للأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، “اختتم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات جانز ليناريتش، زيارتهما التي استمرت يومين إلى أنقرة اليوم، حيث ناقشا مع الشركاء الأتراك الوضع في شمال غرب سوريا وتدفق اللاجئين من وإلى تركيا”.

وأضاف البيان، ” أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تقديمه مساعدات إنسانية بقيمة بلغت 170 مليون يورو وذلك لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا، بما في ذلك و 60 مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا”.

وتابع البيان، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية،” وكرر مفوض إدارة الأزمات جانيز ليناريتش، موقف بروكسل لأزمة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين للشعب السوري المتضرر من الحرب التي دخلت عامها التاسع، وكذلك مع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين”.

وبينما أكد الممثل الأعلى للشؤون الأوروبي، جوزيب بوريل، على استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في العمل مع تركيا على نهج يوفر طريقاً سياسياً مشتركاً للمضي قدماً، “لدينا مصلحة مشتركة وهي إنهاء النزاع في سوريا. بهذه الطريقة فقط سنتمكن من إنهاء معاناة السكان المدنيين والمساهمة في مواجهة أهم التحديات التي تواجهها أنقرة في الوقت الحالي. ولكن الضغط المتزايد على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والإجراءات الأحادية الجانب لن تقدم إجابات”.