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إعادة ضباط حركة 28 رمضان للخدمة

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التاريخ: 04-مارس-2020

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إعادة ضباط حركة 28 رمضان للخدمة

أصدرت القوات المسلحة قراراً قضى بإعادة ضباط وضباط صف حركة 24 إبريل 1990م للخدمة وترقيتهم ومن ثم احالتهم للمعاش و اعتبارهم شهداء ليعاملوا معاملتهم.

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و قال الناطق باسم القوات الملسحة العميد ركن عامر محمد الحسن لـ(السوداني)، إن الضباط سيتم ادخالهم منظومة معاشات قوات الشعب المسلحة حسب رتبهم الجديدة واعتبار خدمتهم 15عام وان يكون التعديل للمعاشات وفقا لاخر تعديل طرأ على المعاشات.

و اشار عامر الى ان امر فروقات الرواتب امر للفترة السابقة منذ الاستشهاد تعتبر مسألة فنية تقدرها الشؤون المالية حسب منطوق القرارات، مؤكداً أن قيمتها ستكون مماثلة للمعاشات التى يتقاضاها الشهداء حالياً فى مثل رتبة كل منهم لان رتب المذكورين متفاوتة.

الخرطوم  ( أخبار الخليج 365 )

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