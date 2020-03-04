ولي عهد أبو ظبي يتعهد بالرعاية الصحية لرعايا الدول العربية القادمين من الصين

التاريخ: 04-مارس-2020
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أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تكفلهم بالرعاية الصحية الشاملة لرعايا الدول العربية القادمين من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.
وقال محمد بن زايد في تغريدة له اليوم على حسابه بـ”تويتر” بحسب السودانى: تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.
وأضاف: نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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