المسابقات تحدد موعد قرعة المرحلة الأخيرة والمشتركة لأندية الوسيط والدوري العام

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة حددت لجنة المسابقات في اجتماعها ظهر اليوم الأربعاء بحسب صحيفة اليوم التالى موعد قرعة المرحلة الأخيرة لأندية الوسيط والدوري العام، وستقام القرعة الأحد المقبل بقاعة اتحاد كرة القدم السوداني عند الواحدة ظهراً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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