الصحة الاتحادية: لم يصدر قرار باغلاق المعابر

نفت وزارة الصحة الاتحادية صدور قرار باغلاق المعابر السودانية عامة ، وخاصة معابر الولاية الشمالية

وصرح لسونا د. بابكر المقبول مدير ادارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية الذي يزور الولاية الشمالية حاليا، انه لم يصدر الى الآن قرار من الحكومة الاتحادية او الحكومات الولائية باغلاق المعابر، ولكنه أضاف ؛بأن هناك مطالبات خاصة من مواطني الولاية الشمالية بإغلاقها

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وقام د.بابكر المقبول يرافقه د صابر فتحي مدير عام وزارة الصحة والشئون الاجتماعية بالولاية الشمالية قاما صباح اليوم الاربعاء بزيارات تفقدية لمعبري اشكيت وارقين بالضفتين الشرقية والغربية لوادي حلفا.

ووقف المسؤولان الاتحادي والولائي علي الامكانيات المتاحة بالمعبرين للفحص والكشف عن المواطنين القادمين للسودان والعابرين منه – من الفيروسات ،بجانب الفحص على الاجانب القادمين للسودان عبر المعبرين.

ووعد د.المقبول خلال طوافه على المعبرين، بتكملة النواقص في وسائل الفحص والكشف حتي يتمكن العاملون فى الفحص والكشف من أداء عملهم بصورة مطمئنة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)