مارثون (جكة للبلد) من اجل السلام

تدشن شركة لطفى للعمل الطوعى بحسب سونا مشروع (جكة للبلد) التى تنطلق من مدينة قيسان بالنيل الازرق فى العاشر من الشهر الجارى مرورا بسبع مدن وعشر قرى فى مبادرة للتوعية عن السلام والتنوع والعدالة والديمقراطية برعاية وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة والاعلام وبنك السودان المركزى .

واوضح سيف عبد الرحمن لطفى مدير مشروع “جكة للبلد” الذى دشن المبادرة فى منبر وكالة السودان للانباء اليوم أن المبادرة سوف تنطلق من مدينة قيسان بولاية بالنيل الازرق مروراً ببكورى وفازوغلى والقرية (10) وقرية الشهيد أفندي، الدمازين ، سنجة ،مايرنو وود هاشم، سنار،الحاج عبد الله ثم مدينة ود مدنى ،الحصاحيصا ،رفاعة ،الكاملين وصولا الى الخرطوم حيث يتم اختتام المرحلة الاولى من المبادرة .

Advertisements

وأشار لطفي الى أن التوعية ستكون عن طريق الفنون وعبر الموسيقى والدراما والرسم التشكيلى، إذ ستشهد هذه المدن والقرى مسرحيات وتقديم عروض للفنون الشعبية ومعارض وندوات وافلام تثقيفية حول هذه المحاور .

وأضاف: أن (جكة للبلد) ستتم على مراحل تشمل كل أنحاء السودان وبتمويل ورعاية أيضا ،من بنك المال المتحد وشركتي التيتل للتجارة والصناعة، وسوداسات.

ويشارك فى هذا المشروع كوكبة من الفنانين والتشكيليين والموسيقيين منهم: الاستاذ عاصم الطيب ، عثمان النو ، غدير ميرغني، عبد الغني كرم الله .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)