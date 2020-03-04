وزير الإعلام في تصريح خاص لـ “أخبار الخليج 365” يكشف عن الرقم الحقيقي لمرتبات الوزراء في السودان

كشف وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح أن الخبر الذي نقلته أخبار الخليج 365 من صحيفة مصادر حول مرتبات الوزراء غير صحيح (خبر رواتب الوزراء يفتقد للمصداقية ومبني على معلومات غير صحيحة، بل ومصنوعة).

وقال وزير الإعلام في تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 يوم الأربعاء (مرتب الوزير الاتحادي منذ أداء القسم وحتى مرتب فبراير ٢٠٢٠ هو ١٥،١٥٠ جنيه (خمسة عشر ألفاً ومائة وخمسون جنيهاً لا غير).

ونشرت صحيفة مصادر يوم الثلاثاء خبر أن الحكومة الانتقالية، أجرت تعديلات جديدة لرواتب الوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزارات، إذ قفز راتب الوزير الاتحادي إلى (150) ألف جنيه، ووكيل الوزارة إلى (90) ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)