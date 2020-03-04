مجلس السيادة يكرم 28 ضابطا أعدمهم نظام الإخوان

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الأربعاء 4 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدر رئيس مجلس السيادة بـالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارات بترقية 28 ضابطا أعدمهم نظام الإخوان البائد واعتبارهم "شهداء".
وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن قرارات البرهان تهدف إلى رد الاعتبار للضباط وعائلاتهم.
وأوضح العميد الحسن أن الضباط المعروفين بـ"شهداء 28 رمضان" ستتم معاملتهم كشهداء قوات مسلحة وتسوية استحقاقاتهم المالية منذ تاريخ إعدامهم عام 1990 على أن تسري معاشاتهم على نحو وصفاءهم الذين سقطوا في المعارك العسكرية.
وتشمل القرارات ترقية هؤلاء الضباط وإحالتهم للتقاعد كرد اعتبار وحفظ حقوقهم المالية؛ استجابة لطلب أسرهم خلال لقائهم رئيس مجلس السيادة مؤخراً.
وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بتهمة تدبير محاولة انقلابية دون تقديمهم لمحاكمة عام 1990، وقام بإخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وقبل شهرين، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تحديد مقبرة "ضباط 28 رمضان" متعهدا برد الاعتبار لهم ولعائلاتهم.
وانطلقت حركة الخلاص الوطني التي يقودها "ضباط 28 رمضان" من داخل الجيش السوداني، في أبريل/نيسان 1990 أي بعد عام واحد من استيلاء البشير على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو/حزيران 1989.
ومنذ العام 1990 ظلت قضية إعدام هؤلاء الضباط والتي عُرفت محليا بـ"شهداء 28 رمضان" محل اهتمام الرأي العام السودان الذي أظهر تعاطفاً كبيرا مع ذوي الضحايا، الذين ظلوا يحييون ذكراهم سنوياً رغم تضييق مارسته سلطات البشير بحقهم.
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