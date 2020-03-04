روحاني يرد على رغبة أمريكا في مساعدة إيران لمواجهة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى رفع ما وصفه بالعقوبات على واردات الدواء إلى البلاد لإثبات جديتها في إبداء استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة: “نشكر جميع الدول التي ساعدت إيران في مكافحة فيروس كورونا، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة، فلترفع العقوبات عن استيراد الأدوية إلى إيران”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

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