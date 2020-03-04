أفارقة يحتالون على مواطن بالدولار

التاريخ: 04-مارس-2020
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تنظر محكمة الجنايات ببحري في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة ثلاثة من الأفارقة وذلك باحتيالهم على أحد المواطنين بمبلغ اثني عشر ألف دولاراً بزعم أنها رسوم تدفع لإحدى المنظمات مقابل الحصول على دعم دولاري من المنظمة.
وبحسب صحيفة الدار، وبعد أن دفع المواطن المبلغ المالي ظل المتهمون في حالة مماطلة ولم يسددوا أي مبالغ للمواطن مما حدا به لتدوين بلاغ بالقسم الأوسط ببحري حيث تولى التحري فضل الله علي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة لبدء أولى الجلسات وانتداب مترجم لتدوين أقوال المتهمين في البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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