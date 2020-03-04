بالتفاصيل سائق ركشة يكشف للمحكمة مقتل الشاب عزمي

التاريخ: 04-مارس-2020
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قال سائق ركشة أثناء الإدلاء بشهادته في قضية الملازم شرطة المتهم بقتل الشاب عزمي بشارع النيل أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، وهو شاهد دفاع قال أنه في يوم الحادث كان متواجد في شارع النيل ولفت الانتباه إلى تعالي أصوات وتجمهر وذهب ووجد المجني عليه ممسك بالمتهم وكان يسبه وطلب من أحدهم عكاز وقام الموجودون بفض الاشتباك وشاهد القتيل يتجه نحو المتهم الذي أخرج سلاحه.
وبحسب صحيفة الدار، قال الشاهد بأنه سمع أصوات إطلاق نار، وبعدها تمت مناقشة الشاهد فيما تم إعلان شهود دفاع آخرين، ورفعت الجلسة على أن تعاود الانعقاد الأسبوع القادم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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