الإعدام لمتهمين بقتل صاحب مزرعة بولاية الجزيرة

التاريخ: 04-مارس-2020
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أصدرت محكمة ولاية الجزيرة قرارها في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على إثر قيام متهمان بالتعدي على صاحب مزرعة وقتله داخل مزرعته وذلك بعد رفض أولياء الدم للعفو والدية وتمسكهم بالقصاص واعترافها بذلك مما أدى إلى ارتكابهم للجريمة.
وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع بحسب صحيفة الدار، صدر الحكم أغلاه مع حق الطرفين في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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