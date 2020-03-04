نجوم السودان يصومون رمضان في اسطنبول

بدأ بمدينة اسطنبول التركية تسجيل برنامج “نجوم في اسطنبول” الذي سيبث بقناة النيل الأزرق في شهر رمضان وهو برنامج يعد الأول من نوعه من حيث الفكرة والمحتوى والإنتاج الضخم والرؤية الإخراجية، والعدد الكبير من نجوم الفن والثقافة والشعر والتمثيل والموسيقى والغناء والرياضة والصحافة والسوشيال ميديا الذين يتجمعون في اسطنبول لأول مرة في تاريخ السودان وتركيا.
ويستضيف البرنامج بحسب صحيفة آخر لحظة، أكثر من (30) من النجوم أصحاب التجربة والخبرة والتميز في المجالات المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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