مديونيات مليارية على مُستشفى بحري

كَشَفَ المدير الطبي العام لمستشفى بحري التعليمي الصديق الصادق، عن وجود مديونيات بأكثر من (2) مليار جنيه على المستشفى.

Advertisements

وبحسب موقع صحيفة الصيحة ، قال الصادق خلال جَولَةٍ قَامَت بِهَا للمُستشفى أمس، إنّ النظام البائد قام بتدمير خمسة أقسامٍ وهدم مبانيها بالكَامِل، فَضْلاً عَن توقُّف العيادات المُحَوّلَة وتَعَطُّل الأجهزة والمُعدّات الطبية كافّة، بجانب توقُّف جهاز تحليل الأنسجة وتزريع العينات بالمعمل المركزي للمستشفى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )