شكاوى من العطش بمشروع الجزيرة

التاريخ: 04-مارس-2020
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طالب المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الشمالي محمد سعيد الجهات المختصة بإزالة العقبات التي تواجه مياه الري في القنوات وأبو عشرين, مشيراً إلى أن القمح حالياً في المراحل النهائية.
وقال إن هنالك انخفاضاً في مستوى الري من الترع الرئيسية مما تسبب في عدم تمكن المزارعين من إكمال عمليات الري, مناشداً بضرورة حل هذه المشكلة خاصة وأن القمح حالياً في مرحلة الرية الخامسة والسادسة وبالتالي مما يؤثر على محصول القمح ويعرضه للتلف بحسب صحيفة السوداني .
لافتاً لاستخدام عدد من المزارعين للطلمبات في الري لضعف مناسيب المياه بجانب عدم إكمال عدد من المزارعين لعمليات الري, داعياً إلى ضرورة مساندة المزارعين لتجاوز هذه المشكلة في ريات القمح لإنجاح الموسم الزراعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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