يعقد فريق برنامج (أغاني وأغاني) يوم غد الخميس أولى اجتماعاته الرسمية بحضور مقدم البرنامج الإعلامي الكبير السر قدور الذي سيصل البلاد مساء اليوم الأربعاء. ويناقش الاجتماع بحسب صحيفة آخر لحظة، قائمة اسماء الفنانين والفنانات المشاركين في النسخة القادمة والترشيحات الجديدة، بالإضافة إلى مواضيع الحلقات والرموز الفنية التي سيتم التوثيق لها في البرنامج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور السر قدور.. (أغاني وأغاني) يجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.