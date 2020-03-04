بعد وصوله فرنسا.. الفنان محمد بشير الدولي يتحدى (الكورونا)

وصل الفنان محمد بشير الدولي إلى دولة فرنسا برفقة والدته الفنانة حنان بلوبلو لإحياء عدد من الحفلات الجماهيرية فيها.

من جانبه أوضح الفنان محمد بشير بحسب صحيفة السوداني :(تمت دعوتي لإحياء حفلات جماهيرية بدولة فرنسا بالرغم

من تأكيد وسائل الإعلام على انتشار الكورونا و لكن هذا لا نتخوف منه و لا يؤثر على الحفل و الالتقاء بجمهوري ما دام أن هناك طرقاً مختلفة للوقاية من المرض الذي وضعت له الدولة تحوطات عالية جداً للقادمين للمزيد من الوقاية لسلامة الجميع

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، مبيناً تصحبني في تلك الرحلة والدتي الفنانة حنان بلوبلو وبعدها سنغادر إلى هولندا لإحياء حفل جماهيري آخر ثم العودة للسودان.).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )