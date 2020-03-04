رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبدأ زيارة إلى السودان

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الأربعاء 4 مارس 2020
كتب
وكالات
وصل إلى السودان، اليوم الأربعاء، موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في زيارة تستغرق يومين.
وكان في استقبال فكي عدد من مسئولي وزارة الخارجية السودانية، ومكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.
ومن المقرر، أن يلتقي فكي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
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