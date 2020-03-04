مجلس السيادة يكشف عن حجم الأموال المنهوبة.. تعرف عليها 

الأربعاء 4 مارس 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور، إن السلطات الانتقالية توصلت إلى مبالغا مالية تجاوزت 100 مليار دولار من أموال البترول والذهب المنهوبة في عهد النظام المعزول.



وأضاف خلال لقاء بمدينة كادوقلي أمس أن استرداد تلك الأموال يصطدم بعقبة الحصار الذي تفرضه امريكا على البلاد.

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وأشار إلى أن الدعم السعودي والاماراتي للسودان لايتعدى 10% من المعلن.

ووصف تاور المرحلة التي تمر بها البلاد بالدقيقة وتتطلب وقف التهريب الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع، وتزيد من الضائقة المعيشية للمواطنيين.

وأكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة باحلال السلام بالبلاد على الرغم من مضي الفترة الزمنية التي حددتها الوثيقة لعملية السلام.

وكون النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، في يناير الماضي لجنة لاسترداد الاموال المنهوبة في الخارج.