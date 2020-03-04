ﻟﺠﺎن المقاومة بكسلا: زيارة البوشي تمت بالتنسيق معنا لكن مسؤولي الشباب تسلقوا المشهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺃﻣﺎﻁﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻬﺮﻭﺍ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻء ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﺴﻼ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻗﻄﻌﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥﻟﻬﺎ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ )ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮﺓﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻء ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ،ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻐﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﻁﺎﻓﻮﺍ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺧﺪﺍﻋﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﻔﺬﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻗﻄﻌﺖﺑﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﺴﻼ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻁﻼﻗﺎ . ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻛﺴﻼﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻛﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻟﻜﻦﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﺴﻠﻘﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ . المادة السابقة إنطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الاول بشمال كردفان المقالة القادمة الصحة الاتحادية: لم يصدر قرار باغلاق المعابر

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