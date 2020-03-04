إنطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى الاول بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أنطلقت صباح اليوم بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول لتعزيز القدرات التنافسية للموارد الاقتصادية تحت شعار (معا لتطوير مواردنا) برعاية والي الولاية اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله وبمشاركة حكومة الولاية والقياديين بقوى اعلان الحرية والتغير وأساتذة الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقوات النظامية واكد الاستاذ عبد الهادي عبدالله امين عام حكومة الولاية أن المؤتمر يعتبر استكمالا للمشاركة في قضايا الاقتصاد بالولاية مبيناً ان الولاية تنعم بموارد هائلة تتطلب مثل هذه المبادرات مشيداً بالاوراق التي شاركت فيها نخبة من العلماء والباحثين لافتاً ان ولايته ستقود التنمية بالبلاد Advertisements وقال د. يوسف اودون ابو زايد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ان فكرة انعقاد المؤتمر جاءت بناءا على مبادرة من أبناء الولاية لمناقشة القضايا الاقتصادية وتعزيز القدرات مضيفاً سيقدم في المؤتمر والذي تستمر أعماله لمدة يومين ورقتين الأولى بعنوان مؤشرات الموارد الاقتصادية وتقييم السياسات الكلية والقطاعية بالولاية والثانية مقومات الموارد الاقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية

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