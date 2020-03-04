حركة عبدالواحد نور: لم ندعو لمؤتمر حواري بقاعة الصداقة في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت حركة تحرير السودان، قيادة عبد الواحد محمد نور، دعوتها لقيام أي مؤتمر حوار بقاعة الصداقة بالخرطوم البست القادم.

وقالت الحركة ان لديها رؤية خاصة في حل جذور الأزمة السودانية، بشرت بها الشعب السوداني بإطلاق مبادرة للسلام الشامل بالسودان، وهي في ترتيباتها النهائية لإعلانها للجهات المعنية والرأي العام السوداني.

ونقلت منصات إعلامية، عن اعتزام حركة تحرير السودان، عقد أولى ترتيباتها لحوار مفتوح حول قضايا السودان، واشكالات السلام.

وأصدر الناطق باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، بيان تلقته “صوت الهامش” قال فيه إن الحركة ليست مع القوي التي تعمل في الظلام، وانه متى ما كان هنالك حدثاً كهذا لابد أن يكون الجميع علي علم به وعبر الجهات الرسمية، وليس عبر تكهنات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يجري على ألسنة شخصيات لا علاقة لها بالحركة.

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وأعلنت حركة تحرير السودان، عدم اعترافها بالحكومة الانتقالية، ورفضت المشاركة في مفاوضات السلام السودانية الجارية في عاصمة جنوب السودان.

وأكد الناير، اتصال الشيخ الياقوت بهم، وانه أخطرهم بشأن إطلاق مبادرة للسلام وجمع الصف الوطني، السبت القادم، بقاعة الصداقة بالخرطوم، وان الياقوت طلب أن يكون رئيس الحركة، عبد الواحد محمد أحمد النور، أحد المتحدثين في الجلسة الافتتاحية ووافق على ذلك احتراما وتقديرا له ولأدواره الوطنية والإنسانية.

ولفت على ان مخاطبة رئيس الحركة الجلسة الافتتاحية لمبادرة الشيخ الياقوت، لا تلغي إعلان مبادرة الحركة، و”نعتقد أن مبادرة الشيخ الياقوت مكملة للمبادرة التي سوف تطرحها الحركة”.