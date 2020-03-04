الخليج 365 :
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا مفاجئا، مساء اليوم الثلاثاء، جمد بموجبه قرارا كان قد أصدره هذا الأسبوع، وأُعلن رسميا أمس، بتكوين لجنة عليا لتطوير الرياضة وتأهيل ملاعب كرة القدم.
ولم يكشف قرار التجميد، أي أسباب أدت لصدوره، بعد أقل من 24 ساعة، على إعلان تشكيل اللجنة.
وفيما يلي نص القرار:
عملا بأحكام المرسومين الدستوريين رقم 38 و39 لسنة 2019، وبعد الاطلاع على قرار مجلس السيادة بالرقم 123 لسنة 2020، وأمر تفويض سلطات مجلس السيادة رقم (1) لسنة 2019، أُصدر القرار الآتي نصه:
أولا: يجمد قرار مجلس السيادة رقم 123 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا لتطوير الرياضة وتأهيل ملاعب كرة القدم.ثانيا: يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
ثالثا: على جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 24 ساعه من صدوره.. قرار مفاجئ من (البرهان) يجمّد لجنة تطوير الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.