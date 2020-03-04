الجبهة الثورية تجدد تمسكها ﺑﻌﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻻة اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳ ﺔﻟﻠﺴﻼﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ، ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉﺍﻟﻮﻻﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻴﺎﺓﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻫﻮ ﻣﺰﻳﺪﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﺻﻔﺎﺧﻄﻮﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . المادة السابقة د.شداد ينفي تصريحات (ابوجبل) بخصوص تصريحاته عن إستئناف قرار كأس المقالة القادمة بعد 24 ساعه من صدوره.. قرار مفاجئ من (البرهان) يجمّد لجنة تطوير بعد 24 ساعه من صدوره.. قرار مفاجئ من (البرهان) يجمّد لجنة تطوير الرياضة

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