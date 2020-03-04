د.شداد ينفي تصريحات (ابوجبل) بخصوص تصريحاته عن إستئناف قرار كأس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني ان اجتماع مجلس إدارة الاتحاد القادم سوف يتخذ قرار بتقديم استئناف الي المحكمة،الفيدرالية ضد قرار كأس الأخير لصالح المريخ ام لا وكشف شداد ان أمر تقديم الاستئناف في طور الدراسه حتي الآن موضحا ان لجنة الاستئنافات سلمته مذكره ضافية حول عدد من الدفوعات وتوضيح موقف الاتحاد من القرار ورايه توطئه لتقديمه لمحكمة التحكيم الفيدرالية السويسرية،وكانت محكمة التحكيم الرياضية كأس قد طالبت بتتويج المريخ بلقب ٢٠١٨ بعد ان منحته نقاط مباراته مع مريخ الفاشرونفى حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن الاتحاد استأنف قرار (كاس) للمحكمة الفيدرالية، مبيناً أنهم لم يقدموا على تلك الخطوة وما ورد غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة. مشيراً إلى أن قرار محكمة التحكيم الرياضي يعتبر ملزماً وواجب التنفيذ ولا اتجاه في اتحاد الكرة لاستئنافه.