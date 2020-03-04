رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي يصل الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - 4 مارس، 2020 الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية عن زيارة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي اليوم ” الاربعاء” في زيارة تستغرق يومين. المادة السابقة لجنة المسابقات ترفض شكوى حي العرب ضد مشاركة (طبنجة) المقالة القادمة بدء امتحانات المرحلة المتوسطة العام المقبل

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