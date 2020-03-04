لجنة المسابقات ترفض شكوى حي العرب ضد مشاركة (طبنجة)

الخليج 365 : قال مصدر عالي الثقة اليوم الأربعاء أن شكوي حي العرب ضد لاعب المريخ طبنجة سوف يتم رفضها وقال المصدر أن إشراك اللاعب وتسجيله مستوفي،تماما لشروط الأهلية التي تخول له المشاركة مع فريقه وبالتالي فإن القرار المتوقع هو رفض الشكوى واعتماد نتيجة مباراة الفريقين كما هي،وكان حي العرب قد تقدم بشكوى ضد المريخ في صحة مشاركة لاعبه طبنجة وابرز مستندات تدعم شكواه.

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