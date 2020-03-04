أطهر الطاهر : قررت الرحيل من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال أطهر الطاهر لاعب الطرف الأيمن في الهلال انه قرر الرحيل من نادي الهلال والانتقال الي احدي الأندية التي طلبت التعاقد معه وكشف أطهر،في تصريحات صحفية ان مغادرة كشوفات الهلال في هذا الوقت تعد توقيت مناسب بعد تجربة ثره كسب منها الكثير علي حد تعبيره ووصل بها،مرحلة النضح الكروي وقال أطهر في تصريحات صحفية انه تلقي عروض من أندية عربية وأفريقيه واسيوية وان اخر عرض وصله من المغرب لكنه يفضل الانتقال إلى نادي كبير يقدمني لاحتراق اخر.

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