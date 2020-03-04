نائبة وزير خارجية إيطاليا تصل الخرطوم لإجراء مباحثات مع البرهان وحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت نائبة وزير خارجية إيطاليا “إيمانويلا ديل راي” في إجراء مباحثات مع مسؤولين بالدولة في الخرطوم تشمل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. “عبد الله حمدوك”، ووزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي والصحة لبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وقادت “إيمانويلا” وفداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيطالية، إلى الخرطوم أمس(الثلاثاء).

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية ، إن الزيارة بغرض إجراء مباحثات حول العلاقات بين السودان وإيطاليا والآفاق المستقبلية للتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.

وأكد أنها تهدف للوقوف على تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية بالسودان بعد نجاح الثورة السودانية، ومناقشة سبل دعم قضايا السودان داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وتجديد دعم حكومة إيطاليا للسودان وحكومته الانتقالية.

كما ستشهد الزيارة استئناف أعمال التشاور السياسي بين البلدين من خلال عقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا يوم غد (الخميس) لمناقشة كافة الجوانب ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

المجهر السياسي