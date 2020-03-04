مدرب الهلال السابق يحقق نجاح جديد في سجل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الخليج 365 : نحج مدرب الهلال الأسبق السنغالي لأمين نجاي في قيادة فريق حوريا الغيني الي تحقيق انجاز قارى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا،الموسم حيث نجح في قيادة فريقه بعدم تقبله الخسارة في اي من المباريات السبعه التي خاضعها في الكونفدرالية. وكان آخرها تحقيق الفوز علي انيمبا النيجيري بثلاث أهداف ويسعى نجاي الي التتويج ببطولة الموسم الحالي مثل ما حقق هذه البطولة من قبل مع فريق مازيمبي،وكان المدرب السنغالي نجاي قد أشرف علي تدريب الأزرق قبل موسمين وتمت إقالته في أقل من ٦٠ يوما.

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