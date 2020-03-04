وسط دارفور.. حظر التجوال بمحلية أزوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي وسط دارفور المُكلّف اللواء ركن سليمان الأمين مساعد، قراراً بحظر التجوال بمحلية أزوم من الخامسة مساءً إلى السادسة صباحاً، ومنع التجمهر والتظاهر والتجمُّع والمواكب غير المُرخّص بها، وذلك عقب أحداث مُؤسفة بمنطقة “رونقتاس”.

وحظر القرار، قفل الطرق العامة وإعاقة سير المُواطنين ووسائل النقل، ومنع التعدي على المُمتلكات العامة وترويع المُواطنين والإخلال بالأمن، مع عُقُوبات صارمة للمُخالفين.

وأعلن الوالي تَشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل النيابة تضم القوات النظامية ومُمثلين للإدارة الأهلية لمعرفة أسباب مَقتل مواطن وحرق القسم وعربات الشرطة ونهب الأسلحة.

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ووقع الحادث قبل ثلاثة أيام بين شخصين أطلق أحدهما النار على الآخر فأرداه قتيلاً، وسُرعان ما تطوّر الأمر وأدّى للاعتداء على مركز الشرطة وحرق عربتين وكسر مخزن السلاح ونهب (109) قطع سلاح.

وقال الوالي لـ(الصيحة)، إن جريمة قتل جنائية عادية وقعت بين مُواطنين في منطقة “رونقتاس” التابعة لمحلية أزوم، وبعد البلاغ تَحَرّكَت الشرطة وألقت القبض على الجاني وأكملت الإجراءات القانونية وتم تشريح الجُثمان، وأضاف بأنه قامت مجموعة “لها أجندات” بتحريض النازحين الذين أغلقوا كوبري أزوم الرابط بين وسط وغرب دارفور، وذهبت لجنة الأمن للمنطقة لتهدئة الخواطر وقبل وُصُولها، أحرق المُتجمهرون قسم شرطة “رونقتاس” بالكامل وعربتين كَانَتَا بالقسم ونهبوا (100) بندقية تتبع للترتيبات الأمنية جمعت مُؤخّراً بعد كسر المخزن، بجانب (9) أسلحة أخرى، وأوضح الوالي أنه بعد وصوله المنطقة وعقد اجتماعٍ مع لجنة أمن المحلية لوضع التدابير الاِحترازية، وقبل أن يهم بالعضودة، رَشَقَ المُحتجون عربته بالحجارة مِمّا تسبّب في كسر زجاجها وإصابة اثنين من حرسه والبعض الآخر أطلق الذخيرة الحيّة. وبناءً على الأحداث، أصدر قراراً بحظر التجوال.

الصيحة