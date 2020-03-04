دموع تنقا.. وكيف يكون الوفاء لمن أجزل العطاء..؟!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بالصدفة، تابعت حواراً في قناة الهلال مع نجم الهلال والمنتخب الوطني الاول السابق منصور بشير تنقا وبرفقته اللاعب السابق طارق جاديكا، جسّد كل تفاصيل حالة الغيبوبة التي تمر بها انديتنا خاصة المريخ والهلال والمتعلقة بغياب الوفاء الى كل من اجزل العطاء وسكب العرق في الملاعب الخضراء لأجل التطوير والتقدم والنهوض بالكرة..

* بكى تنقا بحرقة، وعبّر بطريقة عفوية، وتلقائية عن الظلم الخرافي الذي تعرض له هو منذ ان اعتزل كرة القدم، برفقة كل النجوم الذين زاملوه في الهلال او اولئك الذين رافقوه ولعبوا معه كمنافسين من ابناء جيله سواء في المريخ او بقية الاندية..

* وكانت قمة المأساة ان يحكي طارق جاديكا او يكشف عن حقيقة مرة هي ان معظم نجوم الهلال والمريخ في زماننا الحالي لا يعرفون تنقا ولا عادل العوني ولا حتى حامد بريمة ولا سامي ولا جمال ابو عنجة وغيرهم من بقية افراد الجيل الذهبي..

* ولعل الشئ الذي يدعو للاسف اننا لا نتحدث عن نجوم لعبوا للمريخ والهلال خلال حقبة الاربعينيات او الخمسينيات او حتى الستينيات بل نتحدث عن نجوم تألقوا واغرقوا الملاعب بالعرق في فترة الثمانينيات والتسعينيات اي قبل ما يقل عن عقدين من الزمان..

* للحقيقة فان قناة الهلال، ومن بعدها يأتي دور الصحف الرياضية، والادارات المتعاقبة هي التي تتحمل مسئولية ما حدث من انقطاع لتواصل الاجيال الذي تعاني منه كرتنا ويتجسد فيه تراجع نسب الوفاء الى كل من ضحى واجتهد وقاتل في سبيل اعلاء الكرة..

* في مصر القريبة، نرى ونتابع كل عشاق (اهلي ـ زمالك) وهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن نجوم الاجيال السابقة، بداية من الخمسينيات، ومروراً بالستينيات، وانتهاء بالسبعينيات، والثمانينيات، والتسعينات حيث تقوم القنوات التلفزيونية بمهمة ربط الاجيال ببعضها البعض..

* وفي بقية اشكال الفنون فان اغنيات ام كلثوم وعبد الحليم لا تزال تبث حتى وقتنا هذا وبصورة يومية ومكثفة لدرجة ان الشباب من مواليد الالفية الجديدة يعرفون كل شئ عن نجوم الفن والطرب والتمثيل من خلال البث المتواصل للاغاني والافلام والتذكير المستمر بتواريخ الوفاة والميلاد لجل النجوم..

* نقول ذلك واجهزة اعلامنا لا تعرف غير التطيبل والتهويل والتشجيع على الانحراف بالسلوك وتوزيع كل ما له علاقة بالتعصب والكراهية بين محبي كرة القدم سواء بين المريخ والهلال في تجسيد للابتعاد عن كل ما له علاقة بالمنتخبات لتي تلعب باسم البلد..

* تنقا، عيسى صباح الخير، طارق احمد آدم، عاطف القوز، حامد بريمة، احمد آدم، مصطفى سيماوي، وعطا ابو القاسم، وغيرهم لا يتسع المجال لذكرهم يستحقوا الكثير من الاهتمام الذي يوازي ما قدموه من عطاء للاندية والمنتخبات من جانب الاعلام..

* في الاهلي والزمالك تابعت بنفسي توظيف كل النجوم في مرافق الناديين حيث يتولى امر الفرق السنية بجل الاندية المصرية نجوم سابقين من بينهم نجومنا من السودان على شاكلة قرن شطة، وعمر النور، وسمير محمد علي وغيرهم في تجسيد عملي للوفاء..

* اننا بالجد امام قضية مهمة لابد لقادة الاندية الكبيرة والصغيرة الالتفات لها والشروع فوراً في معالجتها بالبحث عن نجوم الكرة في العقود السابقة، وماذا يفعلون، وكيف هي احوالهم ولو من باب رد ولو جزء يسير من الدين القديم..

* نقول ذلك وفي البال الدور الكبير والمحوري الذي يجب ان تقوم بها قناتا الهلال والمريخ والصحف التي تنتمي للناديين في التعريف بنجوم الحقب السابقة ولو بالحرص على الألتقاء بهم، وتعريفهم بالمتابعين وبما قدموه من جهود وخدمات ولو من باب رد الجميل والتعامل بروح الرياضة.

* تخريمة أولى: حكى لي نجل نجم مريخي قديم، سجل اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الاحمر وخلد اسمه بالبطولات والانتصارات والاهداف التي لا تنسى، حكى لي قصة مؤثرة اكد فيها انه ذهب برفقة والده الجالس على كرسي متحرك الى رئيس النادي في فترة مظلمة وقال له (هذا والدي فلان، وانت شايف ظروفو كيف) فما كان من الرئيس (صاحب الجيب الكبير) الاّ ان قام بمنحه مبلغ (500) جنيه وضعها على ارجل نجمنا الكبير.. فقام نجل الكابتن الكبير برد المبلغ للرئيس وغادر المقصورة وسط دهشة الجميع..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل ولا نمل من ذلك لاجل تحذير القاعدة ونقول: يا خوفي على فريق المريخ الذي كان عملاقاً بالامس القريب من ما سيحدث في الايام المقبلة من تردي وتواضع وتراجع وهزائم من كل الاتجاهات.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: وبرضو بنعيد: يظل ضعف الادارات المتعاقبة على نادي المريخ هو السر في تمدد بعض الشخصيات الهلامية التي لو وجدت ادارة قوية تعرف قيمة انها تعمل ادارة احد اكبر الاندية العملاقة في السودان والقارة الافريقية السمراء لما سمحت لاي متطاول او تاجر وطبال وصفاق للتمدد بالطريقة التي نتابعها في العديد من المواقع والساحات.. الادارة الضعيفة هي التي تفشل تجحيم كل سمسار وتاجر يسعى لممارسة تجارته وبث سمومه في الوسط الرياضي والكروي.

* حاجة أخيرة: اقتربنا من (القعاد جنب الحيطة لسماع الزيطة والاستمتاع بها).. خليكم قراب..!!