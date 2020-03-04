سائق أجرة يكشف تفاصيل محاكمة طلاب جامعيين بسرقة عربة بوكس

التاريخ: 04-مارس-2020
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كشف سائق أجرة عند مثوله أمس أمام محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي “ماجد أبشر” تفاصيل مثيرة حول محاكمة أخطر شبكة إجرامية مكونة من (3) طلاب جامعيين وسمسار تنشط في سرقة العربات.
وقال سائق الأجرة بوصفه شاهد دفاع بأنه شقيق المتهم الثاني وأنه يعمل سائق أجرة وأن الأخير طلب منه مشواراً إلأى منطقة أبو دليق بشرق النيل، وفي الأثناء كان المتهم يتحدث بالهاتف مع صديقه بشأن عربة بوكس وعند استفساره أحد معارفه عن منطقة أبو دليق ، أكدوا له أن الطريق إليه وعر ويحتاج إلى عربة لاندروفر أو بوكس وعلى ضوء ذلك قام بتوصيل شقيقه إلى المواصلات التي ، وأنه لا يعرف ماذا حدث بعد ذلك.
وحسب صحيفة المجهر السياسي، فإن قضية الاتهام أن المتهمين الثلاثة تم توقيفهم بتهمة سرقة عربة بوكس والعثور عليها بمنطقة أبودليق.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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