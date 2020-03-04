شاهد يروي تفاصيل مثيرة حول مقتل لص على يد أربعة متهمين بشرق النيل

كشف رجل تفاصيل مثيرة حول مقتل لص على يد (4) متهمين داخل منزلهم بمنطقة الباوقة بشرق النيل . وقال الرجل عند مثوله أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية برئاسة القاضي “ياسر عثمان زين العابدين” بوصفه شاهد الاتهام الثاني إن

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المتهمين الأربعة يقيمون معه في ذات الحي وفي اليوم الحادث استيقظ على صوت استنجاد الضحية وعند خروجه وجد الأخير ملقى على الأرض وهو مقيد بالحبال وكان المتهمون يتناوبون ضربه بالعصي في أجزاء متفرقة من جسده وأنه طلب

من المتهمين التوقف والاتصال بالشرطة وعند وصول دورية الشرطة اتضح له أن الضحية لص تسلل إلى أحد المنازل بالحي وتم القبض عليه وبحسب صحيفة المجهر السياسي، نفى الشاهد معرفته بطعن الضحية لوالدة أحد المتهمين . وحسب قضية الاتهام أن المتهمين تم توقيفهم بتهمة قتل وضرب الضحية بعد تسلله إلى أحد المنازل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)