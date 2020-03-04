تأجيل رابع لمحاكمة قيادي بتجمع المهنيين في بلاغ ضرب مطلقته

أرجأت محكمة الخرطوم شرق الجنائية أمس (الثلاثاء) للمرة الرابعة جلسة محاكمة قيادي بتجمع المهنيين بتهمة ممارسة العنف ضد مطلقته، وكانت المحكمة برئاسة القاضي ” ماجد أبشر” أرجأت الجلسة بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى مساعي الصلح، وقطعت جلسة من مارس الجاري لسماع المتحري.

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وحسب صحيفة المجهر السياسي، فإن قضية الاتهام أن الشاكية وهي ناشطة وطبيبة معروفة كانت قيدت بلاغاً جنائياً بالرقم (2014.7021) ضد طليقها القيادي لاستخدام العنف المستمر معها ابتداءً من شهر العسل وحتى تطليقها بالمحكمة إلى أن تم تطليقه منها بواسطة المحكمة ، ويمثل الاتهام الأستاذ “الفاتح خضر الكاشف”، ويمثل الدفاع الأستاذ “عادل عبد الغني”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)