المطربة (مكارم) تبهر جمهور (كي تو)

أحيت المطربة “مكارم بشير” مساء أمس الأول (الإثنين) حفلًا جماهيريًا ضخمًا على مسرح مقهى (كي تو) بالخرطوم 2، تألقت خلاله بتقديم أغنيات عمالقة الأغنية السودانية التي اشتهرت بترديدها من بينها (نجمة نجمة) للفنان الراحل
“إبراهيم حسين” و(النهاية) و(يا صوتها) لسفير الأغنية السودانية “سيد خليفة” و(إن قلت والله يحبوني) للفنان الراحل “صالح الضي” وبحسب صحيفة المجهر السياسي، وجد الحفل تفاعلاً جماهيرياً ضاقت بهم ساحات المقهى، الحفل شرَّفه بالحضور الشاعر الكبير “اسحاق الحلنقي” والشاعر الدكتور “أحمد فرح شادول” والملحن القدير “أحمد المك” والمطربة “رفيعة أحمد”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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