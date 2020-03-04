المحكمة تتهم طالباً جامعياً بسرقة عربة لانسر

حررت محكمة جنايات الخرطوم شرق أمس ورقة اتهام في مواجهة طالب جامعي بسرقة عربة لانسر من ضاحية بري وتهربيها إلي ولاية الجزيرة، ورد ممثل دفاع المتهم بأن موكله غير مذنب وخط الدفاع الإنكار التام ولديهم شهود دفاع على ذلك.

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وبحسب صحيفة المجهر ، كانت المحكمة قالت إن المتهم أنكر استجوابه في يومية التحري وبرر أن أقواله أخذت منه تحت الضرب والتعذيب، وأضاف بأنه ليس لديه أي صلة بالعربة المعروضات وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع قضية الدفاع وكان المتهم قد أكد على أقواله في الاعتراف القضائي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )