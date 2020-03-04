العاملون بالثروة الحيوانية يطالبون بإزالة التمكين وتصحيح الأوضاع

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة نظم العاملون بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية أمس وقفة مطلبية لتصحيح مسار الوضع الراهن طالبوا خلالها بإزالة التمكين وتحسين بيئة العمل والبدء فوراً في تنفيذ البرنامج الإسعافي لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل العاملين عبر مشروع الكافتيريا الجديدة والمخبز والسلع الاستهلاكية والغذائية وترحيل العاملين وتحسين الخدمات الصحية بالوزارة وإزالة جميع المعوقات التي تعيق العاملين من تنفيذ مشاريعهم الاجتماعية وتحسين العائد المادي من الوظيفة للعاملين وهيكلة الوزارة وتحسين جوانب التنفيذ والتدابير لجميع خطط وبرامج ومشاريع الوزارة بالموازنة والنظر في ملفات ترقيات العاملين والتدريب ورفع القدرات بحسب صحيفة السوداني . Advertisements وشدد العاملون على أهمية تصحيح الوضع الراهن للثروة الحيوانية لتحقيق أهداف ومرامي ثورة ديسمبر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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