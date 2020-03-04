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إعلان قائمة صقور الجديان في 12 مارس

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التاريخ: 04-مارس-2020

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إعلان قائمة صقور الجديان في 12 مارس

حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الثاني عشر من مارس الحالي موعداً لإعلان قائمة صقور الجديان تأهباً للسفر يوم 15 من ذات الشهر لإقامة معسكر تحضيري بتوغو ومواجهة منتخبها للمحليين يوم 20 مارس.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة فإن صقور الجديان سيتوجه إلى أكرا لمواجهة نظيره الغاني يوم 24 من ذات الشهر في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم 2021.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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