توقف مفاجئ لـ”التاج” يثير التساؤلات في المريخ

كشف مصدر بنادي المريخ، أن عضو لجنة الكرة الكابتن “التاج إبراهيم” توقف بشكل مفاجئ عن حضور تدريبات المريخ مؤخراً الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

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ورجحت مصادر أن يكون توقف التاج بسبب عدم منحه أي راتب منذ بداية عمله في جهاز الكرة بالنادي وعدم وضوح الرؤية بشأن هذا الأمر.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، ينتظر أن تشهد الساعات القادمة وضع النقاط فوق الحروف بشأن وضعية التاج إبراهيم سواء بتوقيع عقد رسمي معه ومنحه رواتب الأشهر الماضية أو ابتعاده نهائياً للبحث عن وجهة جديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)