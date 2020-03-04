نيابة الضرائب ترفض الإفراج عن مستثمر أجنبي

التاريخ: 04-مارس-2020
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لجأ مستثمر أجنبي لتقديم شكوى للنائب العام عبر مستشاره القانوني، ضد قرار رئيس النيابة العامة للضرائب، والذي رفض إطلاق سراحه بالرغم من أن مكتب الضرائب أمر بإطلاق سراحه عقب تسوية مالية بلغت (29) مليار جنيه من جملة (83) مليار جنيه.
وعلل رئيس نيابة الضرائب رفضه الإفراج عن المستثمر لأن النائب العام كان قد أصدر توجيهاً بعدم الأفراج عن أي أجنبي إلا بإذن منه مباشرة.
وكشف مصدر موثوقة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن المستثمر دخل في إضراب عن الطعام، وخاطب إدارة الاستثمار لإيقاف كافة أنشطته الاستثمارية وتصفية أعماله وشركاته بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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