السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي لحماية أمن مصر

التاريخ: 04-مارس-2020
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السيسي ترأس أمس اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في أنحاء الجمهورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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