لجنة للتحقيق مع مدير مطار ولائي في تجاوُزات مالية

شكّلت السُّلطات المُختصة بالطيران المدني، لجنة للتّحقيق مع مدير مطار ولائي بشأن استيلائه على مبالغ مالية دُون وجه حقٍ.

وكَشَفَ مصدرٌ ، أنّ مدير المطار صدّق (200) ألف جنيه لنفسه فيما كان يمضي إجازة بولاية الخرطوم.

وأكّد المصدر أنّ مدير المطار الكائن بغرب البلاد خَالَفَ القوانين لتصديقه مبلغاً مالياً يُعتبر أضعاف مقدار الحوافز التي يستحقها والبالغة (30) ألف جنيه، بجانب أنه صدّق به عندما كان في إجازة، وكان هناك مديرٌ مُكلّفٌ آخر بتسيير المهام الضرورية.

Advertisements

وأوضح المصدر أنّ اكتشاف تجاوُزات المدير تمّت بسبب أنه في إجازة، ووصف الأمر بأنه من أشكال الفساد الإداري وتسخير اللوائح للمصلحة الخَاصّة،

وبحسب صحيفة الصيحة ، أنّ لجنة التحقيق التي شُكِّلت بالرئاسة باشرت عملها للتقصي حول تصديق المبلغ الذي برّره مدير المطار بأنه لغرض صيانة عربته الخاصّة، وأوضح المصدر أن سُلطة الطيران المدني تحتكم كذلك لقانون الخدمة المدنية، وللقوانين العالمية كذلك في العمل الفني مثل العبور ونظم التشغيل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )